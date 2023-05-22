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Günümüzde bir araç kullanarak yolculuk yapabilmek için havayolu, karayolu ve denizyolu kullanılmaktadır. Peki, Eskişehir Afyon arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar...

Afyon Eskişehir Arası Kaç Km?

Ege Bölgesi’nde yer alan bir şehir olan Afyon ile İç Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Eskişehir arasında yapılacak bir yolculukta kat edilecek olan mesafe, kullanılacak olan aracın türüne göre değişebilmektedir. Bu iki şehir arasındaki bir seyahatte kat edilecek mesafe; kişiye özel olan hususi bir otomobille mesafe 133 kilometre, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsle 146 kilometre, uçakla ise 113 kilometredir.

Afyon Eskişehir Arası Kaç Saat?

Tıpkı bu iki şehir arasında kat edilecek olan mesafe örneğindeki gibi, Afyon ile Eskişehir arasında yapılacak olan yolculukta harcanacak zaman da tercih edilen araca göre farklılık göstermektedir. Bu iki şehir arasında özel bir otomobille yapılacak yolculuk yaklaşık olarak 2 saat, şehirlerarası yolculuk yapan bir otobüsle ise 2 saat 30 dakika sürmektedir. Afyon ile Eskişehir arasında yapılacak olan yolculukta eğer uçak tercih edilirse de bu seyahatin süresi yaklaşık olarak 40 dakika sürmektedir.

Eskişehir Afyon Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Bu iki şehir arasında yapılacak seyahatte harcanacak zaman, seçilen karayoluna göre farklılık gösterebilmektedir. Eskişehir ile Afyon arasındaki bir yolculukta eğer D665 karayolu seçilirse bu yolculuk 1 saat 50 dakika, D665 ve D200/E90 karayolları kullanılırsa 2 saat 2 dakika, D650 karayolu kullanılırsa da 2 saat 6 dakika sürmektedir.

Eskişehir Afyon Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Eskişehir Afyon arasında yapılacak olan bir yolculukta, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs tercih edildiğinde bu seyahat 2 saat 30 dakika sürmektedir. Bu iki buçuk saatlik yolculuğa, seyahat esnasında verilen ihtiyaç molaları da dahil edilmiştir.

Eskişehir Afyon Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Bu iki şehir arasında uçakla yapılacak olan bir yolculuk yaklaşık olarak 40 dakika sürmektedir.