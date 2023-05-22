Afyon Eskişehir Arası Kaç Km?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Afyon Eskişehir Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Afyon Eskişehir Arası Kaç Saat?
ABONE OL

Afyon-Eskişehir arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Afyon-Eskişehir arası kaç saat?

İki farklı ülkede yer alan şehirler ya da aynı ülke sınırları içinde yer alan iki ayrı şehir arasında seyahat etmek, bu yolculuk esnasında tercih edilen aracın türüne göre değişkenlik gösterebilmektedir. İki şehir arasında yapılan bu seyahatlerde hem harcanacak olan zaman hem de yol boyunca alınacak mesafe birbirinden ayrılmaktadır. Peki Türkiye’de yer alan 81 vilayetten ikisi olan Afyon Eskişehir arası kaç km? Afyon Eskişehir arası kaç saat? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Afyon Eskişehir Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Afyon Eskişehir Arası Kaç Saat?
HABERTURK.COM

Günümüzde bir araç kullanarak yolculuk yapabilmek için havayolu, karayolu ve denizyolu kullanılmaktadır. Peki, Eskişehir Afyon arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar...

Afyon Eskişehir Arası Kaç Km?

Ege Bölgesi’nde yer alan bir şehir olan Afyon ile İç Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Eskişehir arasında yapılacak bir yolculukta kat edilecek olan mesafe, kullanılacak olan aracın türüne göre değişebilmektedir. Bu iki şehir arasındaki bir seyahatte kat edilecek mesafe; kişiye özel olan hususi bir otomobille mesafe 133 kilometre, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsle 146 kilometre, uçakla ise 113 kilometredir.

Afyon Eskişehir Arası Kaç Saat?

Tıpkı bu iki şehir arasında kat edilecek olan mesafe örneğindeki gibi, Afyon ile Eskişehir arasında yapılacak olan yolculukta harcanacak zaman da tercih edilen araca göre farklılık göstermektedir. Bu iki şehir arasında özel bir otomobille yapılacak yolculuk yaklaşık olarak 2 saat, şehirlerarası yolculuk yapan bir otobüsle ise 2 saat 30 dakika sürmektedir. Afyon ile Eskişehir arasında yapılacak olan yolculukta eğer uçak tercih edilirse de bu seyahatin süresi yaklaşık olarak 40 dakika sürmektedir.

Eskişehir Afyon Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Bu iki şehir arasında yapılacak seyahatte harcanacak zaman, seçilen karayoluna göre farklılık gösterebilmektedir. Eskişehir ile Afyon arasındaki bir yolculukta eğer D665 karayolu seçilirse bu yolculuk 1 saat 50 dakika, D665 ve D200/E90 karayolları kullanılırsa 2 saat 2 dakika, D650 karayolu kullanılırsa da 2 saat 6 dakika sürmektedir.

Eskişehir Afyon Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Eskişehir Afyon arasında yapılacak olan bir yolculukta, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs tercih edildiğinde bu seyahat 2 saat 30 dakika sürmektedir. Bu iki buçuk saatlik yolculuğa, seyahat esnasında verilen ihtiyaç molaları da dahil edilmiştir.

Eskişehir Afyon Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Bu iki şehir arasında uçakla yapılacak olan bir yolculuk yaklaşık olarak 40 dakika sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Sinan Oğan'ın kararının ardından Ümit Özdağ'dan açıklama! Ümit Özdağ ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?
GÜNDEM Oğan'ın kararının ardından Özdağ'dan açıklama
Almanya Türkiye Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Almanya Türkiye Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Almanya-Türkiye arası kaç km?
Aksaray Kayseri Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Aksaray Kayseri Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Aksaray-Kayseri arası kaç km?
Adana Şanlıurfa Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Adana Şanlıurfa Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Adana-Şanlıurfa arası kaç km?
Diyarbakır'daki taciz iddiasında meydan dayağı!
GÜNDEM Diyarbakır'daki taciz iddiasında meydan dayağı!
Kasap dehşeti! Müşterisine satırla saldırdı
GÜNDEM Kasap dehşeti! Müşterisine satırla saldırdı
Afyon Denizli Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Afyon Denizli Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Afyon-Denizli arası kaç km?
Adana İzmir Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Adana İzmir Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Adana-İzmir arası kaç km?
Trabzon'da bir garip olay! Heyelan korkusundan 1 aydır uyuyamıyorlar... - En son haberler
GÜNDEM Bir aydır gece gündüz nöbet tutuyorlar!
Adana'da 7 binaya yıkım kararı çıktı
GÜNDEM Adana'da 7 binaya yıkım kararı çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.