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Adana-Şanlıurfa arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Adana-Şanlıurfa arası kaç saat?

Aynı ülke sınırlarında yer alan iki şehir ya da farklı coğrafyalardan yer alan iki ülke arasında yapılan yolculuklar, tercih edilen ulaşım araçlarına göre farklılıklar göstermektedirler. Çeşitli araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilen bu seyahatlerde hem alınan mesafe hem de bu esnada yolculukta harcanan zaman birbirinden ayrılmaktadır. Peki Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan ve önemli şehirlerden ikisi olan Adana Şanlıurfa arası kaç km? Adana Şanlıurfa arası kaç saat? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Adana Şanlıurfa Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Adana Şanlıurfa Arası Kaç Saat?
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Gerek farklı ülkeler gerekse de farklı şehirler arasında yapılan yolculuklar karayolu, havayolu ve denizyolu olmak üzere 3 farklı şekilde gerçekleşmektedir. Peki, Şanlıurfa Adana arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar...

Adana Şanlıurfa Arası Kaç Km?

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Adana ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biri olan Şanlıurfa arasında yapılacak bir yolculuğun mesafesi, tercih edilen ulaşım aracının türüne göre birbirinden farklılık göstermektedir. Bu iki vilayet arasında, kişiye özel hususi bir araç ile yapılacak olan yolculuk 366 kilometre, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs ile yapılan yolculuk 368 kilometre, uçak ile gerçekleştirilecek bir seyahat ise 300 kilometre mesafeden meydana gelmektedir.

Adana Şanlıurfa Arası Kaç Saat?

İçeriğimizin başında da belirttiğimiz gibi iki farklı şehir ya da ülke arasında yapılan yolculuklarda, kullanılan araçlara göre hem kat edilen mesafeler hem de yolculuk esnasında harcanan zaman birbirinden farklı olmaktadır. Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Adana ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Şanlıurfa arasında yapılan bir seyahat; özel araç ile yapılması halinde yaklaşık 4 saat, şehirlerarası bir otobüs ile gerçekleştirildiğinde yaklaşık 6 saat, uçak ile yapıldığında ise takriben 1 saat sürmektedir.

Şanlıurfa Adana Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Bu iki şehir arasında yapılan bir yolculukta harcanacak olan zaman, tercih edilen karayolunun hangisi olduğuna göre farklılık göstermektedir. Bu iki şehir arasında yapılan ve tüm karayolu hız sınırlarına uyulan bir seyahat; Adana – Şanlıurfa Otoyolu/O-52/D90 karayolu edilirse 4 saat; D360 ve E90 karayolu kullanılır ise de yaklaşık olarak 5 saat sürmektedir.

Şanlıurfa Adana Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Şanlıurfa ile Adana arasında, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs ile yapılan yolculuk, karayolları hız sınırlarına uyulması halinde 5 saat 47 saat sürmektedir. Şanlıurfa Otogarı ile Adana Yüreğir Otogarı arasında gerçekleşen seyahatte harcanacak olan zamana, otobüslerin verdiği ihtiyaç molaları da dahil edilmiştir.

Şanlıurfa Adana Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Şanlıurfa GAP Havalimanı ile Adana Havalimanı arasında yapılacak olan bir uçak yolculuğu yaklaşık olarak 50 dakika sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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