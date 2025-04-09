Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyon haberleri: Otomobil takla attı çocuk şoka girdi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Otomobil takla attı çocuk şoka girdi!

        Afyonkarahisar'da gurbetçileri taşıyan otomobilin takla atması sonucu yaşanan trafik kazasında ikisi çocuk 5 kişi yaralanırken, kazada yaralanan bir çocuğun şoka girerek konuşamadığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:25 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil takla attı çocuk şoka girdi!
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da kaza, Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.K., idaresindeki araç, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

        KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

        İHA'daki habere göre savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki tarlaya girdi. Kaza sonrası sürücü ile birlikte A.S.Ö. (10), Ü.O, M.M.O ve A.S.Ö. (8) yaralandı.

        ŞOKA GİRDİ KONUŞAMADI

        Yaralılara ilk müdahaleyi çevreden geçen diğer sürücüler yaparken, yaralanan çocuklardan birisinin olayın etkisi ile kısa süreliğine şoka girdiği ve konuşamadığı gözlendi.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Kazanın hemen ardından vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

        Olayda yaralanan şahıslar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Otomobili şarampole yuvarlanmıştı... Kafatasında mermi çekirdeği!
        Otomobili şarampole yuvarlanmıştı... Kafatasında mermi çekirdeği!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        İstanbul’un altındaki gizem!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        Dominik'te çatı çöktü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
        Dominik'te çatı çöktü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Yıllık zarar 300 milyon dolar