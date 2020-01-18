Afyonkarahisar’daki Özel Harekat Şubesi polisleri Suriye’ye uğurlandı

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Özel Harekat Şubesi polisleri, Suriye’de devam eden Barış Pınarı Harekatı’na katılmak üzere dualarla uğurlandı.

İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve polislerin katılımıyla düzenlenen törenle Suriye’de devam eden Barış Pınarı Harekatına katılmak üzere özel harekat polisleri uğurlandı. Törende kurbanlar kesilerek kahraman polislerin alınlarında kurbanın kanı sürüldü. Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, polislerini selamlarken, kahramanlar dualar eşliğinde uğurlandı.

AFYONKARAHİSAR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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