Afyonkarahisar’daki Özel Harekat Şubesi polisleri Suriye’ye uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Afyonkarahisar’daki Özel Harekat Şubesi polisleri Suriye’ye uğurlandı

İHA

Afyonkarahisar’daki Özel Harekat Şubesi polisleri Suriye’ye uğurlandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Özel Harekat Şubesi polisleri, Suriye’de devam eden Barış Pınarı Harekatı’na katılmak üzere dualarla uğurlandı.
İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve polislerin katılımıyla düzenlenen törenle Suriye’de devam eden Barış Pınarı Harekatına katılmak üzere özel harekat polisleri uğurlandı. Törende kurbanlar kesilerek kahraman polislerin alınlarında kurbanın kanı sürüldü. Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, polislerini selamlarken, kahramanlar dualar eşliğinde uğurlandı.

AFYONKARAHİSAR

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:07
  • ÖĞLE 13:13
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakıma alınan tarihi Alaca Camii yeniden ibadete açıldı
YEREL HABERLER Bakıma alınan tarihi Alaca Camii yeniden ibadete ...
Göç yorgunu aç ve yaralı pelikan tedavi altına alındı AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır; "Muhtemelen yeterince beslenemedi, göç için yeterli gücü saplayamadı ve o nedenle burada kalmak zorunda kaldı"
YEREL HABERLER Göç yorgunu aç ve yaralı pelikan tedavi altına ...
Dinar'da yoldan çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Dinar'da yoldan çıkan otomobil takla atarak şarampole ...
FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 8 gözaltı
Şuhut’ta Anaokulu öğrencilerinin karne sevinci Polis ve jandarmadan anaokulu öğrencilerine çikolatalı sürpriz
YEREL HABERLER Şuhut’ta Anaokulu öğrencilerinin karne sevinci Polis ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: “Muhalefette ciddiyet, kalite ve vizyon sorunu var” AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Ege Bölge Toplantısı Afyonkarahisar'da başladı
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: “Muhalefette ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Sosyal yardıma ayrılan kaynak 55 milyar TL" "Şiddetle hep birlikte mücadele edeceğiz” "Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardım 40 milyar doları aştı"
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Sosyal ...
Şuhut'ta ''Çevreci Nesille Şuhut’un Geleceğine Merhaba'' projesi
YEREL HABERLER Şuhut'ta ''Çevreci Nesille Şuhut’un Geleceğine ...
"2020’de Afyonkarahisar’da 2 milyondan fazla turist konaklayacak" Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz: ’’Parça üretimi için Airbus görüşmeleri son aşamaya geldi’’
YEREL HABERLER "2020’de Afyonkarahisar’da 2 milyondan fazla turist ...
Şuhut'ta öğrencilere sağlıklı beslenme semineri
YEREL HABERLER Şuhut'ta öğrencilere sağlıklı beslenme semineri
Bağ evi hırsızları yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Bağ evi hırsızları yakayı ele verdi
34 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER 34 kök Hint keneviri ele geçirildi
Şuhut'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik kimlik kartı
YEREL HABERLER Şuhut'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' ...
Sağlığına kavuşan şah kartalı doğaya salındı
YEREL HABERLER Sağlığına kavuşan şah kartalı doğaya salındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X