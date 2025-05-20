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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağabeyini vurup 112'yi aradı | Son dakika haberleri

        Ağabeyini vurup 112'yi aradı

        Gaziantep'te taksicinin, çalıştığı durağın önünde kardeşi tarafından silahla vurulma anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay sırasında saldırganın önce tutukluk yapan silahıyla ağabeyine 2 el ateş ederek ayaklarından vurma anları yer aldı. Saldırganın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de kendisi arayarak olayı ihbar ettiği ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 19:39 Güncelleme: 20.05.2025 - 19:39
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        Ağabeyini vurup 112'yi aradı
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        Gaziantep Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde taksi durağında şoför olarak çalışan Harun Y. husumetli olduğu kardeşi Ahmet Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        Saldırıda taksici Harun Y. iki ayağından yaralanırken şüpheli kardeşi ise kaçtı. Yaralanan taksici, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Taksicinin, çalıştığı durağın önünde kardeşi tarafında silahla vurulma anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Saldırgan şahsın, olaydan hemen sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans talebinde bulunduğu ve ardından da kaçtığı ortaya çıktı.

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        Olaydan kısa süre sonra yakalan saldırganın gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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