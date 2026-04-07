        Haberler Bilgi Ekonomi Ağaoğlu GYO 'AAGYO' ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak, Ağaoğlu Avrasya GYO kaç lot verdi, halka arz sonuçları açıklandı mı?

        Ağaoğlu Avrasya GYO kaç lot verdi? Ağaoğlu GYO ne zaman borsada işlem görecek?

        Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ağaoğlu GYO) 1-2-3 Nisan tarihlerinde 21,10 TL hisse fiyatıyla talep topladı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Ağaoğlu Avrasya GYO halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Ağaoğlu GYO halka arzına toplam 935.919 yatırımcı başvurdu. Dağıtım sonucunda 917.413 yatırımcı pay almaya hak kazandı. Peki, Ağaoğlu Avrasya GYO kaç lot verdi? Ağaoğlu GYO ne zaman işlem görecek? İşte Ağaoğlu GYO'nun 'AAGYO' BIST koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak tarih...

        Giriş: 07.04.2026 - 19:29 Güncelleme:
        1

        Ağaoğlu GYO halka arz sonuçları açıklandı. Halka açıklık oranı yüzde 25.11 olarak açıklanan şirket, katılım endeksine uygun işlem görecek. Söz konusu tarihlerde taleplerini oluşturan katılımcılar, Ağaoğlu GYO'nun borsada işlem göreceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, Ağaoğlu Avrasya GYO kaç lot verdi, 'AAGYO' ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

        2

        AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Ağaoğlu GYO halka arz sonuçları açıklandı. Ağaoğlu GYO halka arzına toplam 935.919 yatırımcı başvurdu. Dağıtım sonucunda 917.413 yatırımcı pay aldı

        Ağaoğlu Avrasya GYO halka arzında Bireysel yatırımcı tarafında hesap başına en fazla 145 lot (3.059 TL) dağıtım gerçekleşti.

        3

        AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Ağaoğlu GYO 9 Nisan Perşembe günü işlem görmeye başlayacak.

        4

        AĞAOĞLU AVRASYA GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Ağaoğlu Avrasya GYO katılım endeksine uygun işlem görecek.

        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!