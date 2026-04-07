Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ağaoğlu GYO) 1-2-3 Nisan tarihlerinde 21,10 TL hisse fiyatıyla talep topladı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Ağaoğlu Avrasya GYO halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Ağaoğlu GYO halka arzına toplam 935.919 yatırımcı başvurdu. Dağıtım sonucunda 917.413 yatırımcı pay almaya hak kazandı. Peki, Ağaoğlu Avrasya GYO kaç lot verdi? Ağaoğlu GYO ne zaman işlem görecek? İşte Ağaoğlu GYO'nun 'AAGYO' BIST koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak tarih...
AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ağaoğlu GYO halka arz sonuçları açıklandı. Ağaoğlu GYO halka arzına toplam 935.919 yatırımcı başvurdu. Dağıtım sonucunda 917.413 yatırımcı pay aldı
Ağaoğlu Avrasya GYO halka arzında Bireysel yatırımcı tarafında hesap başına en fazla 145 lot (3.059 TL) dağıtım gerçekleşti.
AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Ağaoğlu GYO 9 Nisan Perşembe günü işlem görmeye başlayacak.