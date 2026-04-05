Ağaoğlu GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Ağaoğlu Avrasya GYO kaç lot verdi?
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ağaoğlu GYO) 1-2-3 Nisan tarihlerinde 21,10 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Ağaoğlu Avrasya GYO halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kişi başına düşen lot miktarı katılımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL olarak açıklanan şirket, toplamda 176 milyon lot dağıtımında bulunacak. Peki, Ağaoğlu GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Ağaoğlu Avrasya GYO kaç lot verdi? İşte Ağaoğlu GYO'nun 'AAGYO' BIST koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...
AĞAOĞLU AVRASYA GYO TALEP TOPLADI!
Ağaoğlu Avrasya GYO 1-2-3 Nisan 2026 tarihlerinde 21.10 TL hisse fiyatıyla talep topladı.
AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ağaoğlu GYOhalka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Ağaoğlu GYO halka arz sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL KAÇ LOT VERDİ?
Ağaoğlu Avrasya GYO halka arz sonuçlarını henüz açıklanmadı. Kişi başına düşen lot miktarı halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
Şirket 176 milyon lot dağıtmaya hazırlanıyor. Olası lot miktarı şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 739 Lot (15592 TL).
- 250 Bin katılım ~ 443 Lot (9347 TL).
- 350 Bin katılım ~ 316 Lot (6667 TL).
- 500 Bin katılım ~ 221 Lot (4663 TL).
- 700 Bin katılım ~ 158 Lot (3333 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (2110 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 69 Lot (1455 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 50 Lot (1055 TL).
AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Ağaoğlu GYOhalka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
AĞAOĞLU AVRASYA GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Ağaoğlu Avrasya GYO katılım endeksine uygun işlem görecek.