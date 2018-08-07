Ortaköy'deki evinde basın mensupları ile bir sohbet toplantısı düzenleyen ve Bodrum'da 12 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirmeyi planladığı "Yaz-kış yaşam projesi" ile ilgili bilgi veren Ağaoğlu, şirketine yönelik kriz iddiaları ile ilgili de konuştu.

Son dönemde gayrimenkul sektörü ile ilgili çok spekülasyon olduğunu aktaran Aliağaoğlu, haberlerin kasıtlı şekilde olumsuz yapıldığını söyledi.

1981 yılından bu yana her krizden daha güçlü çıktıklarını ifade eden ünlü iş adamı, hakkında çıkan haberlerle ilgili şu yorumlarda bulundu:

"Sosyal medyadaki trol hesaplarda 'Ağaoğlu batıyor' haberlerine rastlar olduk. Lider olmanın bedeli, bu tür haberleri ben hiç ciddiye almıyorum. Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak sermaye açısından Türkiye'nin en güçlü ve köklü kurumlarının başında geliyoruz. Aslında bu tür haberlerin neden yayıldığını da biliyorum. Ağaoğlu, gayrimenkulun lider markasıdır. Bizimle ilgili çıkarılan bu tür haberler ile sektöre zarar vermek isteniyor. Maslak 1453 projemizde satılacak konutumuz kalmadı. Çekmeköy projemizde ise tahminimiz üzerinde talep gördük. Projenin inşaatı devam ediyor. Dairelerin yarısından fazlası satıldı. Türkiye'nin en stratejik projelerinden olan Uluslararası Finans Merkezi projesini biz üstlendik. Şimdi ise Bodrum'da 12 milyon metrekarelik alanda Avrupa'nın en büyük yaşam projesini hayata geçiriyoruz. Böylesine önemli işlere imza atan bir marka olarak yaratılmak istenen olumsuz algıyı doğal karşılıyorum."

"İşimizi yapmaya devam edeceğiz" diyen Ağaoğlu, "Çarkların dönmeye devam etmesi lazım. Krizlerden hep çıkış yaptık" ifadelerini kullandı.

ULAŞILABİLİR PROJE

Bodrum'da çok önemli bir projeye imza atacaklarını belirten Ali Ağaoğlu şunları söyledi:

"Bodrum projemiz için uzun yıllardır çalışıyoruz. Pazar araştırmalarımız ve tüketici beklentileri doğrultusunda projemizde değişiklikler yapıyoruz. Yaz kış yaşanacak ve her ihtiyacın bir arada bulunduğu projeyi erişilebilir fiyatlardan sunacağız.

Projemizi henüz lanse etmeden hatta ön talep toplamaya başlamadan yurtiçi ve yurt dışından çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Geçmiş projelerimizde olduğu gibi yoğun ilgiyle karşılaşacağımızı düşündüğümüz Bodrum projemizde kolay ulaşabilir lüks bir yaşam alanı kurguluyoruz.

Üzerimize oynanan oyunlara inat yatırım yapmaya istihdam sağlamaya devam ediyoruz. 2050 yılında nüfusumuz 95 milyona ulaşacak. Sadece bu veri bile bu alanda ihtiyaç olduğunu gösteren en önemli göstergedir. Gayrimenkul daha uzun yıllar kazandıran bir yatırım aracı olacak."

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ