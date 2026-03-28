Agbadou ve Singo, Hyeon-gyu Oh'u üzdü!
Fildişi Sahili, hazırlık maçında Güney Kore'yi 4-0 mağlup etti. Fildişi Sahili'nde Agbadou, Singo ve Oulai forma giyerken Güney Kore'de ise Hyeon-gyu Oh forma şansı buldu
Hazırlık maçında Güney Kore ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. MK Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fildişi Sahili, 4-0'lık skorla kazandı.
Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri; 35. dakikada Evann Guessand, 45+1'de Simon Adingra, 62. dakikada Martial Godo ve 90+3'te Wilfried Singo kaydetti.
BEŞİKTAŞLILAR SAHADAYDI
Güney Kore'de Beşiktaş forması giyen Hyeon-gyu Oh, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 58. dakikada oyundan alındı.
Fildişi Sahili'nde ise siyah-beyazlıların bir diğer oyuncusu Emmanuel Agbadou karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
GALATASARAYLI SINGO GOL ATTI
Galatasaray'ın oyuncusu Wilfried Singo, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 79. dakikada oyuna dahil olan başarılı futbolcu, 90+3. dakikada attığı golle skoru belirledi.
TRABZONSPORLU OULAI İKİNCİ YARI ŞANS BULDU
Fildişi Sahili'nde Trabzonspor forması giyen Christ Oulai de mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 64. dakikada oyuna dahil oldu.