Ağır hasarlı bina korna sesi ile yıkıldı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 5 katlı bir binanın yıkımında ses dalgalarından faydalanıldı. Kolonlarının zayıflatıldığı bina korna sesiyle yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.
Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımında ise ses dalgalarından faydalanıldı.
İş makinesi operatörü Ümit Dalkılıç, kolonlarını zayıflattıkları binaların daha sonra korna sesiyle yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.