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HaberlerOtomobilSon dakika: Ağır kusurlu araçlara muayene ayarı
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Ağır kusurlu araçlara muayene ayarı

Yapılan değişiklikle muayenede ağır kusurlu bulunan araçlar artık bir aylık süre içinde hiçbir sınırlama olmaksızın herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek

Son dakika: Ağır kusurlu araçlara muayene ayarı

Araç muayenede, yüz binlerce araç sahibinin uzun süredir dile getirdiği bir talep doğrultusunda önemli bir değişiklik yaşama geçirildi. Araç muayenesi sonucunda “emniyetsiz” veya “ağır” sınıfına giren kusurları saptanan ve muayeneden geçemeyen araçların, bir aylık süre içinde yapılacak muayene tekrarından muayene ücreti alınmıyor. Ancak bu konuda sınırlayıcı bir koşul bulunuyordu. Muayene tekrarının aynı istasyonda yapılması zorunluydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, mevzuatta yaptığı değişiklikle bu araçların, bir aylık süre içinde hiçbir sınırlama olmaksızın Türkiye’nin her yanındaki istasyonda muayeneye alınmasının önü açıldı.

Kaynaklar, HABERTÜRK’e yaptıkları açıklamada, “Düzenleme ile araç sahiplerine, kusuru giderdikten sonra Türkiye’nin her yanındaki istasyonda süresi içinde muayeneye girme olanağı sunuldu. Aynı istasyona gitme zorunluğu ortadan kaldırıldı. 1 Nisan’da yeni uygulamaya geçilecek” dedi.

Kaynaklar, söz konusu “Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik”in kısa bir süre önce Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsattı.

İşte o madde:

“Yapılan araç muayenesi sonucunda ‘emniyetsiz’ veya ‘ağır’ sınıfına giren kusurları tespit edilen ve muayeneden geçemeyen araçların bir aylık süre içinde yapılacak muayene tekrarından muayene ücreti alınmaz. Muayene tekrarı, muayenenin yapıldığı aynı gün veya muayenenin yapıldığı tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere muayenenin yapıldığı araç muayene istasyonunda veya başka bir araç muayene istasyonunda yapılır.”

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