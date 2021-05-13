Çekimleri esnasında Nişantaşı'nda caddeyi trafiğe kapatan ve uzun süre gündemde kalan Ağır Romantik filmi bu akşam Show TV'de televizyon izleyiciyle buluşuyor. Yapımcılığını Azeri iş insanı Ruhi Aliyeva'nın üstlendiği Ağır Rpmantik filmi merak ediliyor. Ağır Romantik filmi oyuncuları kim? Ağır Romantik filmi konusu nedir?

AĞIR ROMANTİK FİLMİ KONUSU

Aslı Egeli, heykeltıraş annenin ve profesör babanın konservatuvarda okuyan genç kızıdır.

Bir gün, Beyoğlu'nda gezerken bir adamın saldırısına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı'ya, Kerem çantasını bulmasında yardımcı olur. Bu zorunlu buluşmadan sonra; Aslı ve Kerem'in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. Başlangıçta Kerem, Aslı'nın alışkın olmadığı bir dünyadan gelse de kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtır.

Kerem'in babası, İstanbul'un en büyük hırsızlık çetesinin reisidir. Aslı'nın dayısı ise, bu korsan çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal'dır.

Yani, Aslı ve Kerem'in hoşbeş günü, asla unutamayacakları bir güne dönüşür.

AĞIR ROMANTİK FİLMİ OYUNCULARI