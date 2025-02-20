Ağız gargarası orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken ağız gargarası kullanmak orucu bozar mı?

Oruç ayı Ramazan geldiğinde, ibadetin inceliklerine dair sorular da beraberinde geliyor. Gündelik hayatımızın bir parçası olan bazı alışkanlıkların oruca etkisi ise en çok kafa karıştıran konular arasında yer alıyor. Bunlardan biri de ağız gargarası kullanmanın oruç üzerindeki etkisi. Diyanet’in bu konuda nasıl bir görüş sunduğu ve ağız sağlığını korurken nelere dikkat edilmesi gerektiği, oruç tutanların sıklıkla araştırdığı başlıklar arasında. Tüm bu soruların cevaplarını sizin için hazırladığımız yazıda bulabilirsiniz.

AĞIZ GARGARASI ORUCU BOZAR MI?

Oruç tutarken ağız ve boğaz bölgesine temas eden maddeler konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre, ağız gargarası yapmak orucu bozabilir. Çünkü gargara sırasında suyun veya ilacın boğazdan içeri kaçma ihtimali bulunur. Bu durum, orucun temel kurallarından biri olan "boğazdan içeriye bir şey kaçmaması" ilkesini ihlal eder. Dolayısıyla, eğer gargara sırasında su veya ilaç boğaza kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

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DİYANET'E GÖRE AĞIZ GARGARASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın oruçla ilgili fetvalarına göre, ağız gargarası yapmak riskli bir durumdur. Gargara sırasında ağızda çalkalanan sıvının istemeden de olsa boğaza kaçması orucu bozar. Ancak dikkatli bir şekilde gargara yapılıp, hiçbir şekilde sıvı yutulmazsa oruç bozulmaz. Yine de bu süreçte ihtiyatlı davranmakta fayda var. Özellikle tıbbi bir zorunluluk yoksa, oruçlu iken gargara yapmaktan kaçınılması önerilir.

ORUÇLUYKEN AĞIZ GARGARASI YAPMAK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?

Oruçlu iken ağız gargarası yapmak, dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Gargara yaparken suyun ya da ilacın farkında olmadan boğaza kaçması, orucu geçersiz kılar. Bu nedenle, oruç tutan kişiler gargara yapacaklarsa son derece dikkatli olmalı ve hiçbir şekilde sıvı yutmamalıdır. Ancak yine de Diyanet’in tavsiyesi, mecbur kalınmadıkça oruçlu iken gargara yapmaktan kaçınılması yönündedir. Alternatif olarak, sahur veya iftar sonrası gargara yapmak daha güvenli bir seçenektir.