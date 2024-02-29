Ağlayan kek tarifi: Büyük borcamda veya tepside ağlayan kek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Ağlayan Kek Nasıl Yapılır?

Ağlayan kekin büyüsü, her diliminde sizi içine çeken o muazzam lezzetidir. Kakaolu ya da sade, ıslatılmış kekin hafifliğiyle kusursuz bir uyum içinde olan krema, damakları şenlendirirken ruhu da okşar. Bu kek, sadece bir tatlıdan fazlasıdır; o, özel anların, mutlu sohbetlerin ve sevdiklerinizle geçirdiğiniz keyifli zamanların bir simgesidir. Yorgun bir günün ardından tatlı bir mola ararken ya da özel bir kutlama için hazırlık yaparken, ağlayan kek her zaman yanınızda olur. Ağlayan kek, yumuşak dokusu ve nemli yapısıyla oldukça lezzetli bir tatlıdır. Tarif için gerçek ağlayan kek tarifi için ağlayan kek malzemeleri aşağıdaki gibidir.

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Kek İçin:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Islatmak İçin:

Yarım su bardağı süt

Krema İçin:

2 su bardağı süt

4 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

Yapılışı:

Öncelikle büyük borcamda ağlayan kek için yumurtaları ve şekeri mikserle köpük köpük olana kadar çırpın. Ardından sıvı yağ ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek bu karışıma ekleyin ve spatula ile karıştırın. Kek hamuru hazır olacaktır. Hazırladığınız kek hamurunu yağlanmış bir kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

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Kek piştikten sonra fırından çıkarın ve soğuması için bekletin. Bu arada krema için, bir tencerede süt, toz şeker, un ve kakaoyu karıştırın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin.

Pişen kremanın altını kapatıp içerisine tereyağı veya margarini ekleyin ve eritin. Kek biraz soğuduktan sonra üzerine yarım su bardağı sütü dökerek eşit bir şekilde yayın. Bu şekilde keki ıslatmış olacaksınız. Kekin üzerine hazırladığınız kremayı dökün ve spatula yardımıyla düzgün bir şekilde yayın. Pastayı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin ve kremasının iyice donmasını sağlayın. Dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Kakaosuz Ağlayan Kek Tarifi

Kakaosuz ağlayan kek yapmak istiyorsanız işte detaylı tarif:

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

Islatmak için:

1 su bardağı süt

Kreması için:

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

1 paket vanilya

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Yapılışı:

Fırın tepsisinde ağlayan kek için yumurta ve toz şekeri derin bir kapta mikserle iyice çırpın, şeker eriyene kadar çırpma işlemine devam edin. Ardından süt ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin. Un, vanilya, kabartma tozu ve tuzu eleyerek bu karışıma ekleyin. Karışımı spatula ile güzelce karıştırın. Hazırladığınız kek hamurunu yağlanmış bir fırın kabına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Keki fırından alıp soğumaya bırakın.

Bu arada kreması için bir tencerede süt, toz şeker, un ve vanilyayı karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Ardından ocaktan alıp içine tereyağı ekleyin ve eritin. Kremayı soğumaya bırakın. Soğuyan kekin üzerine 1 su bardağı sütü eşit bir şekilde dökün, kekin sütü iyice çekmesi için bekleyin. Kekin üzerine hazırladığınız kremayı dökün ve spatula yardımıyla düzgünce yayın. Kekinizi buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin, kremanın iyice donması için bekleyin. Servis yapmadan önce dilimleyin ve üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin. Böylece çocuklarınıza da güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.