Ağrı'da 2 ton inci kefali ele geçirildi

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, inci kefalinin kaçak avlanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyonda, Van ilinden Doğubayazıt ilçemize kaçak yollarla taşındığı tespit edilen, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması ve satışı yasak olan, nesli tehlike altında bulunan ve koruma altında olan 2 ton inci kefali ele geçirilmiştir. 1 şahıs hakkında idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Kaçak avcılıkla mücadelede kararlılıkla devam edileceği vurgulana açıklamada, "Kaçak avcılığa geçit yok. Avlanma yasaklarına uyalım, doğamızı birlikte koruyalım" ifadeleri yer aldı.