Ağrı'da Vefa ekibi en ücra köylerde maske ve sabun dağıtıyor

AA

Tutak Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteriyor.

Jandarma, polis, sağlık personeli, müftülük, ilçe milli eğitim müdürlüğü, belediye çalışanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mensuplarından oluşan gruptakiler, 112, 110, 155 ve 156 numaralı hatları arayarak yardım talebinde bulunanların taleplerini yerine getiriyor.

Kaymakamlık öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi'ndeki gönüllü kadınlar, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri ve vatandaşlar için maske üretiyor.

Kadınların ürettiği maskeler ve kaymakamlığın sağladığı hijyen malzemeleri, ekiplerce ilçe merkezi ve en ücra köylerdeki vatandaşlara dağıtılıyor.

Kaymakam Ahmet Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen taleplerin tamamını karşıladıklarını söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu olarak ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"20 günde 10 bin maske üretip vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırmaya çalıştık. Bugün de muhtarlara köylerinde dağıtmaları için hem maske hem de 15 bin sabun verdik. Yardımlarımız devam edecek. İnşallah korona sürecini en güzel şekilde atlatacağız. Vefa grubumuz sabun ve maskeleri, özellikle 65 yaş üstü olup gelemeyen ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza kendileri teslim ediyor."

Köylülerden Çiçek Gökçe de dağıtılan maske ve sabun için teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin ve başımızdan eksik etmesin." dedi.