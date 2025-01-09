Ağrı Dağı'nda kukumav örüntülendi

Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerindeki alanlar birçok yaban hayvanının yanı sıra kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Burada yaşayan göçmen ve yerel kuş türleri arasında, en küçük baykuş türü olarak bilinen kukumav (Athene noctua) da yaşıyor.

Alanda çalışma yapan Anadolu Ajansı ekibi, doğal ortamındaki kayalıkların üstüne konan bir kukumavı görüntüledi.