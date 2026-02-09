Habertürk
Habertürk
        Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 377 köy yolu ulaşıma kapandı

        Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 377 köy yolu ulaşıma kapandı

        Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 377 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Giriş: 09.02.2026 - 12:15 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:15
        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipi kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kent genelinde kapanan 377 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için 91 iş makinesi, 115 personel ve 8 mobil ekiple karla mücadele çalışması başlatıldı.

