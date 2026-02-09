Ağrı Tutak'ta kar nedeniyle köy okullarında eğitime ara verildi

Ağrı’nın Tutak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar ve köy okullarında eğitime bugün ara verildi. Tutak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar ve köy okullarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

