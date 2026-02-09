Habertürk
Habertürk
        Ağrı Tutak'ta kar nedeniyle köy okullarında eğitime ara verildi

        Ağrı Tutak'ta kar nedeniyle köy okullarında eğitime ara verildi

        Ağrı'nın Tutak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar ve köy okullarında eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 11:12 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:12
        Ağrı Tutak'ta kar nedeniyle köy okullarında eğitime ara verildi
        Ağrı’nın Tutak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar ve köy okullarında eğitime bugün ara verildi.

        Tutak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının devam ettiği ifade edildi.

        Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar ve köy okullarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

