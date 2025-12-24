Ağrı kesiciler, hayvanlar için ölümcül olabilir

OMÜ Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hande Gürler, evcil hayvanların bakımında ve doğum sürecinde yapılan hataların dünyaya gelecek yavrular açısından hayati riskler taşıdığını, ihmal edilmesi halinde yavru kayıplarına kadar varan sonuçlar doğurabildiğini belirtti.

Doğum sürecinde mutlaka veteriner hekime başvurulması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Gürler, "Kedi ve köpeklerde doğum, birden fazla yavrunun dünyaya gelmesi nedeniyle uzun sürebilir ve bazen bir gün boyunca devam edebilir. Annenin yorulmasına bağlı olarak doğum süreci duraksayabilir. Bu durum bazı vakalarda müdahale gerektirmeyebilirken, bazı durumlarda veteriner hekim müdahalesi gerektiren ve ölü yavru doğumuna kadar varabilen ciddi tablolar ortaya çıkabilir. 'Güç doğum' olarak tanımlanan bu durumların farklı nedenleri vardır ve hayvan sahiplerinin hangi aşamada hekime başvurması gerektiğini öngörmesi her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle doğum süreci ve olası komplikasyonlar hakkında önceden hekimden bilgi alınması ya da doğum sırasında hekimle sürekli iletişim halinde olunması en doğru yaklaşım olacaktır" diye konuştu

"GEBE KEDİ VE KÖPEKLERDE BESLENME ÖZEL BİR ÖNEM TAŞIR"

Doç. Dr. Gürler, "Beslenmeden bakıma, temel sağlık kontrollerinden koruyucu hekimliğe kadar tüm süreçlerin veteriner hekim desteğiyle yürütülmesi gerekir. Gerekli durumlarda pratisyen veteriner hekimler, üniversite hastanelerindeki uzman hekimlere yönlendirme yaparak vakayı birlikte değerlendirir ve kapsamlı bir konsültasyon süreci yürütülür. Aşılama, beslenme, tırnak ve tüy bakımı ile fiziksel hareketlilik, gebe hayvanların bakımında temel unsurlar arasındadır. Gebe kedi ve köpeklerde beslenme özel bir önem taşır. Kliniklerde satılan ve gebe hayvanlara uygun formüle edilen kuru mamalar, dengeli beslenme sağladığı için öncelikle tercih edilir. Kuru mamalar ekonomik olmalarının yanı sıra saklama kolaylığı sunar ve çiğnenerek tüketilmeleri diş sağlığını destekler. Konserve mamalar uzun raf ömrüne sahip olsa da pahalı olabilir ve tek başına yeterli besin sağlamayabilir. Bu nedenle kuru mamanın yanında destekleyici olarak verilmesi önerilir. Köpeklerin günde en az 2 kez gezdirilmesi ise boşaltım ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışması açısından önemlidir" dedi.

SARIMSAK VE SOĞANA DİKKAT!

Başta difenbahya olmak üzere bazı bitkilerin evcil hayvanlar için ölümcül olduğunu belirten Dr. Gürler, şöyle konuştu: "Gebelik sürecinde meydana gelebilecek yaralanmalar, kazalar veya geçirilen hastalıklar söz konusu olduğunda da mutlaka veteriner hekim desteği alınmalıdır. Bunun yanı sıra gebe olsun ya da olmasın evcil hayvan bakımında dikkat edilmesi gereken bazı genel noktalar da vardır. Evde bulunan saksı bitkiler konusunda bilgi sahibi olunması gerekir; bazı bitkiler kedi ve köpekler için toksik olabilir. Örneğin difenbahya bitkisi ölümcül toksisiteye neden olabilmektedir. İnsanlar için kullanılan ağrı kesici, ateş düşürücü ve aspirin gibi ilaçlar hayvanlar için son derece tehlikeli ve hatta ölümcül olabilir. Sarımsak, soğan, çikolata ve çiğ yumurta gibi bazı gıdalar da evcil dostlarımız için insanlara kıyasla çok daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir."