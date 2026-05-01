        AGS BAŞVURU TAKVİMİ 2026: AGS başvuruları ne zaman başlıyor? MEB AGS sınavı ne zaman yapılacak?

        AGS başvuruları ne zaman başlıyor? MEB AGS sınavı ne zaman yapılacak?

        Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS), 2026 sınav takviminin netleşmesiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Eski sistemin yerine getirilen bu yeni uygulama, Milli Eğitim Akademisi sürecine girişte belirleyici olacak. Atama bekleyen binlerce aday için geri sayım sürerken, "2026 MEB-AGS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte AGS başvuru takvimi ve tüm detaylar haberimizde...

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 17:47
        Öğretmen adaylarının yakından takip ettiği Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS), 2026 sınav takviminin netleşmesiyle birlikte konuya dair araştırmalar hız kazandı. Eski sistemin yerine getirilen bu yeni sınav, Milli Eğitim Akademisi sürecine geçişte belirleyici rol oynayacak. Atama bekleyen binlerce aday için heyecan devam ederken 2026 MEB-AGS başvuru sınav takvimi araştırılıyor. Peki AGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihi belli oldu mu? İşte MEB 2026 AGS takvimi ile tüm ayrıntılar...

        MEB AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları 8 - 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        2026 AGS NE ZAMAN YAPILACAK?

        MEB-AGS 2026 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşecek.

        AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları 12 Ağustos 2026'da açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
