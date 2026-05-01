AGS başvuruları ne zaman başlıyor? MEB AGS sınavı ne zaman yapılacak?
Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS), 2026 sınav takviminin netleşmesiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Eski sistemin yerine getirilen bu yeni uygulama, Milli Eğitim Akademisi sürecine girişte belirleyici olacak. Atama bekleyen binlerce aday için geri sayım sürerken, "2026 MEB-AGS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte AGS başvuru takvimi ve tüm detaylar haberimizde...
MEB AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları 8 - 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak.
2026 AGS NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB-AGS 2026 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşecek.