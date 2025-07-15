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        Haberler Bilgi Yaşam AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AGS sonuçları sorgulama ekranı

        AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AGS soruları ve cevapları görüntüleme ekranı

        AGS sonuçları sorular ve cevapların yayınlanmasıyla merak ediliyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 8-20 Mayıs arasında başvuruları alınan MEB-AGS ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 13 Temmuz'da iki oturum olarak gerçekleştirildi. Sınava katılımcıların ise gözü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Peki AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 11:33 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:33
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        AGS (Akademi Giriş Sınavı) soru ve cevap anahtarı için öğretmen adaylarının heyecanlı bekleyişi sona erdi. AGS soruları ve cevapları yayınlandı. 2025 AGS sınavı, genel yetenek, genel kültür ve mevzuat bilgisini ölçen kapsamlı içeriğiyle, Milli Eğitim Akademisi’ne kabul için belirleyici bir rol oynuyor. Peki AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AGS sınav sonuçlar 13 Ağustos günü ÖSYM sonuç sayfasından açıklanacak. Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

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        MEB AGS/ ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz tarihinde düzenlenen Akademiye Giriş Sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklandı. Sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

        MEB 2025 - AGS VE ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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