Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ağustos ayı için yüzde 15,15 oldu. Kira artış oranları bu ay için yüzde 15,15'lik rakama göre belirlenecek.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 artış gerçekleşti.