AH NEREDE FİNAL BÖLÜM ÖZETİ

Ferda ve Ferit’i birlikte gören Zehra, büyük bir yüzleşme içine girer.Onları gördüğünde hissettiği şey aşk mıdır?Ferit’in Zehra için değişmeyi göze alması gerekir. Ferit, Zehra için kendini yok edip yeniden doğabilecek midir?Zehra ve Ferit, kendi içlerinde bu kavgaları verirken dışarda da onlar için örülen tuzaklar vardır. Zehra ve Ferit’in sırları her an gün yüzüne çıkmak üzeredir. Bu sır ya onları birleştirecek ya da büsbütün koparacaktır.