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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ahlas isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

AHLAS ADININ ANLAMI NEDİR?

Ahlas ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ahlas adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ahlas isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

AHLAS İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ahlas ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

İyi yürekli, temiz kimse. İhlaslı, en halis, daha temiz. İçten, candan, açık yürekli.

AHLAS ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ahlas ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Ahlas adını koymak caizdir.

AHLAS İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ahlas ismini kullanan 1.129 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ahlas ismini kullanan 322 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ahlas ismini kullanan 110 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ahlas ismini kullanan 122 kişi bulunmaktadır.

AHLAS İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ahlas adındakiler çok atak insanlardırlar. Olayların gidiş yönüne göre kara verip olayları yatıştırabilirler. Yaşayarak öğrenmek hayat felsefeleridir; ancak bazı zamanlarda karar verme süreleri uzar ve başarısız olabilirler. Oldukça dürüst ve hoşgörülü insanlardır. İyilik yapmayı çok severler. Seyahat etmeye bayılırlar. Atak olmaları nedeniyle sakarlıkları da olabilir.

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