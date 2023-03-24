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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ayça isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

AYÇA ADININ ANLAMI NEDİR?

Ayça ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ayça adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ayça isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

AYÇA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ayça ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilal.

Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki pirinçten yapılmış ay yıldızlı süs, alem.

AYÇA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ayça ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ayça adını koymak caizdir.

AYÇA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ayça ismini kullanan 20.571 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ayça ismini kullanan 5.162 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ayça ismini kullanan 2.159 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ayça ismini kullanan 1.858 kişi bulunmaktadır.

AYÇA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ayça adındakiler hayata iyimser bir gözle bakar. Çevresindekiler üzerinde ilham yaratır. Kelimelerle arası oldukça iyidir, bu yüzden yazı ve konuşma becerileri gelişmiştir. Şarkı söyleme, öğretmenlik gibi mesleklerde başarılı olabilirler.

Pozitif tarafları: Arkadaş canlısı, yardımsever, zarif.

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