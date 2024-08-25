Ahlat nerede, hangi ilde? Kabine Toplantısı'nın yapıldığı Ahlat hangi ile bağlı, nerenin ilçesi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, 25 Ağustos Pazar günü Ahlat'ta yapılacak. Bu sebeple Ahlat haritadaki konumu ve yeri gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Ahlat nerede, hangi ilde? İşte detaylar…
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez Ahlat’ta toplanacak. 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Bu noktada ‘’Ahlat nerede, hangi ilde?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Peki; Ahlat nerenin ilçesi? İşte, Ahlat haritadaki konumu, yeri ve tarihi özellikleri hakkında detaylı bilgiler...
KABİNE TOPLANTISI AHLAT'TA!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, ilk kez bugün Ahlat’ta yapılacak.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 25-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek, bu vesileyle 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecektir." dedi.
AHLAT NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI?
Ahlat, Van Gölü'nün kuzeybatısında Bitlis iline bağlı bir ilçedir.
Ahlat Doğu Anadolu Bölgesinin, Yukarı Murat-Van Bölümü’nde, Süphan ve Nemrut dağları arasında bulunan plato üzerinde kurulmuş, Bitlis İli’ne bağlı, 34.000 nüfuslu bir ilçe merkezidir.
Asya’dan Anadolu’ya uzanan yolların üzerinde bulunması, Doğu Anadolu’ya göre ılıman iklimi, bereketli toprakları, bina yapımına elverişli yapı malzemesi olan Ahlat taşı ve su kaynakları ile tarihin her döneminde dikkat çekmiştir.
Şehrin en eski sakinleri olan Urartular buraya "Halads" derken, Türkler ve İranlılar "Ahlat", Kürtler "Xelat", Ermeniler "Şaleat", Süryaniler "Kelath" ve Araplar "Hil’at" demişlerdir.
AHLAT'IN TARİHİ VE ÖZELLİKLERİ
DergiPark'ta yer alan bilgilere göre; Ahlat, Selçuklular çağında Ahlatşâhlar Beyliği'ne başkentlik yapmış, politik ve kültürel sahalarda önemli rol oynamış bir Oğuz/Türkmen şehridir.
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Türkmenlere yol açmak amacıyla Van Gölü'nün kuzey doğusunda yer alan Bargiri ve daha sonra da Erciş'i kısa bir kuşatmadan sonra ele geçirdi. Ahlat üzerinden ilerleyişine devam ederek Malazgirt'i kuşattı.
1044 km²'lik kırsal bir alana yayılmış olan ilçenin yüzey şekilleri, gerek biçim, gerekse meydana geliş şekilleri bakımından farklılıklar gösterir. Yeryüzünün sayılı volkanlarından olan Nemrut, Ahlat'ın batısında; Süphan ise doğusunda yer almaktadır. İlçenin; kuzeyinde Muş iline bağlı Bulanık ve Malazgirt ilçeleri, batısında Güroymak ve Muş ili, güneyinde Van Gölü, güneybatısında Tatvan ve Bitlis, doğusunda ise yine Van Gölü ve Adilcevaz ilçesiyle sınırlıdır.