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HaberlerFutbol

Ahmet Ağaoğlu kombine sattı, transfer açıklaması yaptı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün forma satışının ardından akşam saatlerinde 'Passolig' gişesinde kombine sattı, taraftarlara `Hasılat sağlam. Transfer için paraları topluyoruz" şeklinde espri yaptı

Ahmet Ağaoğlu

Bugün öğleden sonra TS Club mağazasında kasaya geçerek forma satışı yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, saat 18.00´de ise Ortahisar İlçesi Atatürk Alanı´nın üst tarafında yer alan 'Passolig' gişelerinde kombine satışı gerçekleştirdi. Kombine satışı yaptığı sırada bir taraftarın kağıda İtalyan bir futbolcunun adını yazarak, `Bedelsiz, transfer edelim başkanım´ demesi üzerine, Ağaoğlu, "İsmini söyleme, 100 bin Euro´luk adam olacak şimdi 500 bin Euro. Kendi para istemiyor mu? Karın tokluğuna mı? Severim böyle futbolcuları´ ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, para üzerini almayan taraftarları ise tebrik ederek, "Allah razı olsun. Üstü kalsınlardan gidiyoruz. Hasılat sağlam. Transfer için paraları topluyoruz" şeklinde espri yaptı.

"LILLE BAŞKANI 5 EUROLARI BANTLA YAPIŞTIRMAYA BAŞLAMIŞ"

Kombine satışları sırasında bir basın mensubunun Yusuf Yazıcı için Lille kulübünün yaptığı teklif karşısında yönetimin tavrının ne olacağına yönelik sorusuna, `Son aldığım duyumlara göre Lille kulübü başkanı 5 Euroları bantla yapıştırmaya başlamış´ şeklinde gülerek esprili yanıt veren Ağaoğlu, Gaston Campi ve forvet transferine yönelik ise "Gaston Campi bugün ya da yarın Türkiye´ye gelecek. Nokta transferler konusunda çok aceleci olmaya gerek yok. Her şey planlarımız doğrultusunda gidiyor. O konuda sıkıntı yok. Zaman maddi açıdan bakıldığında bizim lehimize işliyor. Herkes sabırlı olsun. Biz gereğini yapacağız, yapıyoruz da, yapmaya da devam edeceğiz. Zaten şu an takımda 3 tane aslan gibi golcü var. Salih var, Muhammet var, her ne kadar dün akşam penaltı kaçırsa da Ekuban var. Gol üretmekte zorlanmayız. Bir santrfor kadar gol atma yeteneğine sahip Nwakaeme´miz var. Sıkıntı yok" yanıtını verdi.

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