Ahmet Çakar'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Ahmet Çakar savcılıkta verdiği ifadesinde, "Benim yasal bahis sitesinde üyeliğim bulunmaktadır. Bunun haricinde tam tarihini hatırlamamakla birlikte diğer yasal bahis sitelerinde üyeliğim olmuş olabilir. Bu hesaplarda çok cüzi miktarda ve uzun süre önce oynadığım için hangi bahis sitelerinde üyeliğim olduğunu şu an hatırlayamıyorum. MASAK raporlarından da anlaşılacağı üzere oyun oynadığım anlaşılacaktır" şeklinde konuştu.

'EŞİM BANA VEKALET VERMİŞTİ'

Hayriye Arzu Çakar ve Ahmet Çakar’ın 2020 yılında toplam işlem tutarının önceki yıllara oranla fazla olması sebebiyle hesap hareketlerinin neden kaynaklandığı sorulması üzerine Çakar, "Eşim Hayriye adına kayıtlı Eminönü’nde bulunan taşınmazın satışına ilişkin eşim bana vekalet vermişti. Bu vekalet ile satışı ben gerçekleştirdim. Daha sonra bu parayı eşime havale ettim" ifadelerini kullandı.

'HAYATIM BOYUNCA YASA DIŞI BAHİS OYNAMADIM'

Yasa dışı bahis/kumar kapsamında haklarında bilgi bulunan kişilerle para hesap hareketlerinin neden kaynaklandığı sorulması üzerine Çakar, "Ben daha önceki ifademde bahse konu para transferlerinden bahsetmiştim. Ayrıca bu para transferlerine ilişkin bir kısım işlem açıklamaları da mevcuttur. Benim yasa dışı bahis hesabım yoktur. Hayatım boyunca da hiç yasa dışı bahis oynamadım. Oynayacak olsam yasal bahis sitelerine üyeliğim olmazdı’ dedi. MASAK raporunda önceki dönemlere oranla 2025 yılında yüksek hesap hareketlerinin gözlemlendiği, bu hesap hareketlerinin neden kaynaklandığı sorulması üzerine Çakar, ‘ Ağustos 2025 döneminde anneme ait taşınmazın benim vekaletimle satışından kaynaklanmaktadır’ şeklinde konuştu. 'William Hill Online' ve 'EuroBet' isimli bahis sitelerine kredi kartından gerçekleşen para transferleri sorulması üzerine Çakar cevaben, ‘Bahse konu para transferlerini ben hatırlamıyorum. Ben göndermedim. MASAK raporunda da hangi banka kartı ile ne kadar gönderdiğim belirtilmemiştir. Aradan 21 yıl gibi uzun bir süre geçmesi sebebiyle para transferlerini hatırlamıyorum" dedi.