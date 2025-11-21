Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ahmet Çalık Vakfı, İTÜ ile stratejik bir iş birliğine imza attı - İş-Yaşam Haberleri

        Ahmet Çalık Vakfı, İTÜ ile stratejik bir iş birliğine imza attı

        Ahmet Çalık Vakfı, Türkiye'nin teknoloji yetkinliğini güçlendirmek için İTÜ ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Başlatılan ileri veri analitiği programı, geleceğin veri odaklı iş dünyası için yeni nesil uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor

        Giriş: 21.11.2025 - 17:30 Güncelleme: 21.11.2025 - 17:30
        Ahmet Çalık Vakfı, İTÜ ile stratejik bir iş birliğine imza attı
        2021 yılında eğitim, bilim, teknoloji, sosyal ve sağlık alanlarında değer üretmek amacıyla kurulan Ahmet Çalık Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi ile ileri veri analitiği alanında kapsamlı bir eğitim programı başlattı. İş birliği kapsamında geliştirilen program, genç yeteneklerin veri analizi, veri görselleştirme ve yapay zeka destekli değerlendirme konularında yetkinlik kazanmalarını hedefliyor. Programın protokolü ise İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Hasan Mandal ve Ahmet Çalık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’ın katılımıyla İTÜ’de düzenlenen törenle imzalandı.

        “Gençlerimizin dijital dünyada daha rekabetçi olmalarına katkı sunuyoruz”

        Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çalık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, “Dijital dönüşüm, teknolojinin ötesine geçerek düşünme biçimimizi, üretim anlayışımızı ve geleceğe yönelik yaklaşımlarımızı köklü biçimde şekillendiren stratejik bir süreç halini aldı. Bu dönüşümün gerektirdiği yetkinlikleri gençlerimize kazandırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu eğitim programının, onların dijital ekosistemde daha donanımlı, yaratıcı ve rekabet gücü yüksek bireyler olarak yer almalarına katkı sunmasını çok değerli buluyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmayı, gençlerimizin potansiyeline duyduğumuz inançla onlara yeni fırsatlar sunmayı hem kurumsal hem sosyal sorumluluğumuzun temel bir parçası olarak görüyoruz” diye konuştu.

        “Kariyer yolculuklarını desteklemede önemli bir rol oynayacağız”

        İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Hasan Mandal, konuya ilişkin “İTÜ-SEM’in güçlü akademik birikimi ile Ahmet Çalık Vakfı’nın sektörel deneyimini buluşturan bu iş birliğinin; gençlerimizin kariyer yolculuklarını destekleyeceğine, üniversitemizin dijital kapasitesini ileri taşıyacağına ve ülkemize nitelikli insan kaynağı kazandırmada önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Ayrıca, bu iş birliğinin İTÜ’nün gelecekte geliştireceği potansiyel ortaklıklara da zemin hazırlayacağına ve birlikte daha güçlü, daha etkili adımlar atabileceğimiz yeni alanların keşfine kapı açacağını düşünüyorum” dedi.

        Adaylar, gerçek veri setleri ile uygulamalı projeler geliştirecek

        Programa üniversitelerin belirlenen mühendislik fakültelerinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri ve yeni mezunlar başvuruda bulundu. Yapay zeka destekli değerlendirme modeliyle seçilen adaylar, 40 kişilik gruplar halinde eğitim alacak. Program kapsamında eğitimler, İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (İTÜSEM) akademisyenleri tarafından online olarak gerçekleştirilecek. Katılımcılar, eğitim sürecinde grup şirketlerinden sağlanan gerçek veri setleri ile uygulamalı projeler geliştirme fırsatı bulacak. Katılımcıların ücretsiz yararlanabileceği programın sonunda yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olan katılımcılara başarı sertifikası verilecek.

