Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ahmet Ertegün'ün eşi Mica Ertegün hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Ahmet Ertegün'ün eşi Mica Ertegün hayatını kaybetti

        Merhum yapımcı Ahmet Ertegün'ün eşi Mica Ertegün, 97 yaşında hayata veda etti. Ertegün, iç mimari alanında ve hayırsever olmasıyla ön plana çıkan bir isimdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:50 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Ertegün'ün eşi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atlantic Records'un kurucusu merhum yapımcı Ahmet Ertegün'ün eşi Mica Ertegün ABD'deki evinde 97 yaşında vefat etti. Ertegün'ün vefatının ardından Amerikan Türk Cemiyeti Eş Başkanları Suzan Sabancı ile Linda Wachner ortak açıklama yaptı.

        Açıklamada; "Tanınmış iç mimar, hayırsever, sanat ve beşeri bilimler dünyasının önemli destekçisi Mica Ertegün'ün 2 Aralık 2023'te 97 yaşında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" denildi.

        Romanya'da doğan Mica Ertegün'ün hayat yolculuğu; dayanıklılık, güzellik ve kültürel zenginleşme arayışıyla şekillendiği belirtilen açıklamada, "Rus işgalinin ardından ülkesini terk ederek İsviçre, Paris ve Kanada'da yaşadı. 1960'ta Atlantic Records'un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ertegün ile evlendikten sonra New York'a yerleşmesi, hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. İkili, hem kişisel olarak hem de profesyonel olarak ilham verici bir birliktelik yaşadı" ifadeleri kullandı.

        Açıklamada şunlar da kaydedildi:

        İç tasarım firması MAC II'nin kurucu ortağı olan Mica Ertegün'ün çalışmaları benzersiz bir zarafeti ve sonsuz bir estetik zevki yansıtıyordu. Tasarımları dünya çapında dikkat çeken konut ve ticari projelerini süsledi ve ona uluslararası arenada beğeni kazandırdı. Tasarıma yaptığı katkıların ötesinde, Mica Ertegün’ün sanat ve kültüre olan tutkusu, önde gelen sanat kuruluşlarının yönetim kurullarında üstlendiği sorumlulukla kültürel hayatı şekillendirmesi vesilesiyle de kendini gösterdi.

        Mica Ertegün, 2012'de Oxford Üniversitesi'ne yaptığı önemli bağışla beşeri bilimler eğitimine benzeri görülmemiş bir katkıda bulunarak Ahmet Ertegün Beşeri Bilimler Lisansüstü Burs Programı’nın kurulmasına öncülük etti. Bu girişim, beşeri bilimler alanında dünyanın en iyi lisansüstü öğrencilerini bir araya getirerek disiplinler arası diyalog ve kültürel alışveriş için eşsiz bir ortam yarattı. Lisansüstü eğitim için tam finansman sağlayan Ertegün Bursu, Mica Ertegün’ün eğitimin dönüştürücü gücüne olan inancının ve geleceğin küresel liderlerini yetiştirme konusundaki kararlılığının bir kanıtı oldu.

        Birlikte oldukları süre boyunca Ahmet Ertegün’ün güç ve ilham veren destekçisi oldu. Eşinin anavatanı Türkiye'ye, özellikle ülkenin kültürüne ve tarihine olan saygısı ve takdiri, profesyonel ve kişisel hayatında önemli etkiler bıraktı. İşte bu özel bağ, tasarım estetiğinden hayırseverlik girişimlerine kadar hayatının her alanında kendini gösterdi; tutku, bağlılık ve sevgiyle yaşanmış bir hayatı somutlaştırdı.

        Mica Ertegün'ün sanatı, tasarımı, kültürel korumayı, eğitimi ve insani yardım çabalarını kapsayan çok yönlü mirası nesiller boyunca yankılanacaktır. Hayatı boyunca yaptığı çalışmalar, bir bireyin vizyon, cömertlik ve derin kültürel takdirin birleşimiyle yaratabileceği derin etkiyi örnekleyen bir ilham kaynağı olacaktır. Mica Ertegün sadece mesleki başarılarıyla değil, aynı zamanda sanat, eğitim ve dokunduğu hayatlar üzerindeki derin etkisiyle de her zaman hatırlanacaktır.

        Ahmet Ertegün, 14 Aralık 2006'da hayatını kaybetmişti.

        ABD'ye futbolu sevdiren Türk
        ABD'ye futbolu sevdiren Türk Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ahmet Ertegün
        #Mica Ertegün
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        "Acilen transfer"
        "Acilen transfer"
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        "Gazze kasabı Netanyahu yargılanmalı"
        "Gazze kasabı Netanyahu yargılanmalı"
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?