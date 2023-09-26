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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Ahmet Güneştekin, Palazzo Gradenigo'yu satın aldı

        Ahmet Güneştekin, Palazzo Gradenigo'yu satın aldı

        Venedik'in Santa Groce bölgesinde bulunan Palazzo Gradenigo, Ahmet Güneştekin tarafından satın alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 11:41 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:41
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        ‘Hafıza Odası’, ‘Gavur Mahallesi’, ‘Yedigören'in Alfabesi’ ve ‘Mitoslar Evreni’ gibi son sergileriyle sanat dünyasında unutulmaz bir yer edinen sanatçı Ahmet Güneştekin, heyecan verici bir sanat girişiminde daha bulundu. Güneştekin, yüzyıllar boyu saray bahçelerinde düzenlenen büyük kutlamalara sahne olan, 19'uncu yüzyılda Avusturya Arşidükü Frederick’in de yaşadığı, Venedik’in tarihi simgelerinden Palazzo Gradenigo'yu aldı.

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        Venedik Bienali’nin de gerçekleştiği başlıca sergi alanlarından da biri olan Palazzo Gradenigo, bundan böyle 'Güneştekin Art Refinery' olarak sanata değer katacak. Kanalları, dar sokakları, saklı bahçeleri, mimarisi ve tarihiyle her zaman ilgi odağı olan şehrin en önemli yapılarından olan, asırlar boyu tarihe tanıklık eden bu görkemli tasarım bina, 'Güneştekin Art Refinery' olarak anılacak. Güneştekin, konuyla ilgili olarak “Venedik’in en tarihi ve simge binalarından Palazzo Gradenigo’da gerçekleştireceğimiz işler adına şimdiden çok heyecanlıyım. Bu tarihi ve zarif mekanın sanat dünyamıza ufuk açacağını umuyorum. Türkiye adına sesimizi sanatla duyurmak adına ve Güneştekin vakfının desteklediği genç sanatçılarımıza sergi ve tanıtım imkanı sağlayacak olması çok güzel bir adım” diye konuştu.

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        Göz alıcı mimarisiyle her göreni hayran bırakan Palazzo Gradenigo, Santa Groce bölgesinde yer alıyor. Yüksek camlı, aristokrat tarzda inşa edilmiş bir yapı olan Palazzo, Venedik tersanesi, Santi Giovanni e Paolo Kilisesi, St. Zacaria Kilisesi, Castello Bahçeleri ve Venedik Bienali mekânları gibi mimari, sanatsal ve turistik alanlarla aynı bölgede. Altı katlı olan Palazzo’nun her katındaki büyük salonlar 18'inci Yüzyıl ressamlarına ait değerli fresk süslemeleriyle Venedik mimarisinin tipik özelliklerini taşıyor.

        #Ahmet Güneştekin
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