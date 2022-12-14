Ahmet Kaya, AKM'de şarkılarıyla anıldı 0:00 / 0:00

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Konserde Sevingül Bahadır, Cihan Okan, Jülide Karan ve Enver Merallı solist olarak yer aldı. Ahmet Kaya'nın saz ekibinde 10 yıla yakın görev alan Ümit Yılmaz, konser sırasında yaptığı konuşmada, Kaya ile Avrupa turnesinde yaşadığı anıyı şu sözlerle anlattı:

"Ahmet Kaya ile 1990'lı yılları başında tanıştık. Vefatına kadar ona eşlik etmeye çalıştım. Ağabey-kardeş gibiydik. Bu orkestra ile beraber onun şarkılarını çalmak çok değerli. Burada da birbirinden değerli çok önemli ustalar var. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü'ne de ayrıca teşekkür ediyorum. 1996'da Ahmet ağabeyle Avrupa turnesinde Almanya'dan İsviçre'ye gidiyorduk. Yağmurlu bir günde bir minibüste yolculuk yapıyorduk. O zaman sadece Ahmet ağabeyde cep telefonu vardı. Gülten yenge onu aramış ve telaşlı bir şekilde konuşmuştu. İstanbul'daki evlerine hırsız girdiği haberini almıştı ama her zamanki tavrıyla eşini teselli etmişti. Yolculuk devam ederken kederlendi ve mırıldanmaya başladı. Nota kağıdı sormuştu bana. O minibüsteki yolculuğumuzda 'Söyle' şarkısını besteledi. Mekanı cennet olsun, Ahmet Kaya içimde kanayan bir yaradır."

Konserde, aralarında 'Söyle', 'Şafak Türküsü', 'Nerden Bileceksiniz', 'Arka Mahalle', 'Ağladıkça' ve 'Kendine İyi Bak' şarkılarının da olduğu bir repertuvar seslendirildi.

Ahmet Kaya hayranları, yaklaşık iki saat süren etkinlik boyunca şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Fotoğraf: AA