Ahmet Kural'a büyük şok!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği gerekçesiyle davalık olan oyuncu Ahmet Kural'a bir kötü haber de reklam yüzü olduğu Yapı Kredi'den geldi.
Yapı Kredi, 2 gündür yaşanan gelişmelerin ardından Ahmet Kural ile reklam çalışmalarına devam etmeyeceğini bankanın sosyal medya hesabından duyurdu. Yapı Kredi'den yapılan duyuru şu şekilde:
"Bankacılık sektöründe, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla öncü rol üstlenen ve kadın istihdamı konusunda sektörüne uzun yıllardır liderlik yapan bir kurum olarak, reklam kampanyamızda yer alan oyuncu Ahmet Kural hakkında kamuoyuna yansıyan haberleri titizlikle takip etmekteyiz.
Bahsi geçen iddialar ve iddialara konu teşkil eden davranışların Bankamızın etik anlayışı ile bağdaşması söz konusu değildir. Konunun yargıya intikal etmiş olması sebebiyle, ek karar ve yaptırım haklarımız saklı kalmak kaydı ile, yargının vereceği nihai karara kadar gelişmeleri yakından takip edeceğiz.
Bununla birlikte, mevcut iletişim çalışmalarımızı durdurduğumuzu ve Ahmet Kural ile olan iş birliğimize devam etmeyeceğimizi ifade etmek isteriz. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin imzacısı olarak, iletişim çalışmalarımız da dâhil olmak üzere işimizin her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna saygı ile bildiririz."
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