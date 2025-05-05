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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Ahmet Minguzzi ailesi, Trabzonspor maçında - Trabzonspor Haberleri

        Ahmet Minguzzi ailesi, Trabzonspor maçında

        Kadıköy bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, Kasımpaşa-Trabzonspor maçına geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 20:07 Güncelleme: 05.05.2025 - 20:07
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        Ahmet Minguzzi ailesi, Trabzonspor maçında!
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        Geçtiğimiz günlerde Kadıköy bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayata gözlerini yuman 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, oğullarının anısını yaşatmak ve adalet mücadelesine dikkat çekmek amacıyla Kasımpaşa-Trabzonspor maçına katıldı.

        Minguzzi ailesi, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile hatıra fotoğrafı çekindi.

        İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025’te Kadıköy Salı Pazarı’nda kaykay malzemeleri almak isterken çıkan tartışma sonucu B.B. tarafından beş yerinden bıçaklanmış, U.B. tarafından da yerde tekmelenmişti.

        Olayın ardından hastaneye kaldırılan Minguzzi, 14 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 8 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.

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