20 Ekim'de olağanüstü seçimli genel kurul düzenlenecek Beşiktaş'ta dört başkan adayından biri olan Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yaptı. Bir dönem birlikte çalıştığı Fikret Orman'ın dünkü açıklamalarına yanıt veren Çebi sert sözler kullandı ve "Bana abi diyen ama 6,5 yıllık başarılara beni ortak etmeyene haklarımı helal etmiyorum. Yolu açık olsun" dedi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

" Fikret Orman, kendisine göre izah ettiği sebeplerle kongreden çıktıktan kısa bir süre sonra genel kurul kararı almıştır. Hayırlısı olsun. Ayın 20'sinde herkesin gelip oy kullanmasını rica ediyorum. Beşiktaş'ın marka değerini daha da yukarı çıkaracak olan genel kuruldaki adet, Beşiktaş için önem ifade etmektedir. Beşiktaş'ta 'bindirilmiş kıtalar' yani blok oyların olduğuna ben inanmıyorum. Birilerin çıkıp 'Benim şu kadar oyum var' sözlerine sandıkta yanıt vereceğimize inanıyorum."

RAKİBİYLE İLGİLİ KONUŞTU

"19 yıldan beri birileri nöbeti bırakıyor, ayni mantık ve mantalitede olan birileri de görevi alıp devam ediyor. Ne yazık ki bizim dönemimizdeki başkanlığın da böyle olduğunu hissetmiş bulunuyorum.

Serdal Adalı'nın bu düzenin devamı olarak aday olduğunu görüyorum. Ben ise bunun tam karşısında olarak aday oluyorum. Beşiktaş'ta yeni bir kongre, yeni bir düzen, bir devrim için aday oluyorum.

"PARALAR NEREDE?' SORUSUNUN BENİM SORDURDUĞUMU YAYMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Paralar nerede?' sorusunun benim aracılığımla taraftara sordurulduğunu yaymaya çalışıyorlar!"

"Gece gözüme uyku girmedi. Ben Şenol Güneş ile ekip değilmişim. Bunu biz demeyi bilmeyen, bana ağabey diyen biri söylüyor. 6.5 yılın içi başarılarla dolu. İyi şeyler yaptık. Eğer kötü şeyler yaptıysak da ifade etmeye hazırım. İçim çok rahat"

"Ben göreve, kaybolmaya başlayan değerlerimizi korumak için gelmek istiyorum. Ekonomiyi düzeltiriz arkadaşlar, değerleri geri getiremeyiz."

ABDULLAH AVCI AÇIKLAMASI

"Abdullah Avcı iyi bir hoca. Ben kendisiyle devam edeceğim. Ama bir ocak ayını görmek istiyoruz. Hocanın başarılı olacağına inanıyorum"