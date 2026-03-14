        Ahmet Özer'in 'görevden uzaklaştırılması' davasında karar | Son dakika haberleri

        Ahmet Özer'in 'görevden uzaklaştırılması' davasında karar

        İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali talebini reddetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 00:15 Güncelleme:
        Ahmet Özer'in 'görevden uzaklaştırılması' davasında karar

        İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 6 Şubat'ta verdiği kararda, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiği hatırlatıldı.

        Kararda, Ahmet Özer'in söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde dava açarak görevden uzaklaştırma kararının iptalini talep ettiği belirtildi.

        Davanın reddine hükmedilen idare mahkemesinin kararında, Esenyurt Belediye Başkan Vekilliğine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un görevlendirilmesine dair işlemde hukuka aykırılığın bulunmadığını kaydedildi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahmet Özer hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verilmişti. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı tarafından Özer görevden uzaklaştırılmış ve Esenyurt Belediye Başkan Vekilliğine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy görevlendirilmişti. Özer ise söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde dava açarak görevden uzaklaştırma kararının iptalini talep etmişti. Davayı 23 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Özer'in "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

