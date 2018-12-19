İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Emel Sayın, Serkan Kaya, Zara, Demet Akalın, Berkay, Ebru Yaşar, Merve Özbey, Mehmet Erdem, Fettah Can, Rubato, Ziynet Sali, Yaşar, Rober Hatemo, Çağatay Akman, Ferhat Göçer, Soner Arıca, Şevval Sam, Haktan, Metin Şentürk, Sinan Özen, Suavi, Baha, Elif Kaya, Sami Levi ve Nil Burak gibi Türkiye’nin en önemli yorumcuları unutulmaz Ahmet Selçuk İlkan şarkılarında buluştu.

Geçmişten bugüne en güzel Ahmet Selçuk İlkan eserlerinin yorumlandığı bu albümde, yıldız isimler İlkan'a 41. yılında vefa dolu bir hediye sundular.





TÜRKİYE’DE BİR İLK!

2012 yılında ‘Orhan Gencebay ile Bir Ömür’ albümü ile Türkiye müzik piyasasına ilk tribute albümü kazandıran başarılı yapımcı Polat Yağcı, ‘Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar’ albümü ile yine bir ilke imza atıyor.

Albüm henüz piyasaya çıkmamışken 10 şarkıya video klip çekildi ve bunlardan beşi müzik kanallarındaki yerini aldı.Albümün heyecanla beklenen diğer klipleri ise önümüzdeki günlerde müzikseverlerle buluşacak.

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