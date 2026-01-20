Ahmet Selim Kul: Tedesco, Samandıra’da herkesi kendisine aşık etmiş

Gündemin nabzı HT Spor'da atmaya devam ediyor. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve deneyimli gazeteci Cem Dizdar, 'HT Spor Gündem' programında günün öne çıkanlarını konuşuyor.

Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun bahis soruşturması kapmasında tutuklu bulunan Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ı ziyaret edeceğini belirtti. Ayrıca Domenico Tedesco sonrası Samandıra'daki havayı anlattı.

İşte Ahmet Selim Kul'un sözleri:

"Fenerbahçe'de bugün Tedesco, Mert Hakan Yandaş'ı ziyaret etmeye gidecek. Anlamlı, güzel bir hareket. Dün hocayla ilgili konuşmalar yaptım. Tedesco, Samandıra’da herkesi kendisine aşık etmiş. Tedesco, yardımcıları çok profesyonel bu işi biliyorlar. Samandıra’da binaya futbolcu dışı hiç kimse giremiyor; çünkü burayı futbolcuların mahrem alanı ilan etmiş. Futbolcunun çok rahat olmasını istiyor. Mourinho tam ters bir karakterdi. Tedesco'nun herkesle iletişimi iyi herkese çok saygılı. Fenerbahçe'nin gidişatı durduk yere olmuyor bunu biraz dinledim sohbette."