Ahmet Selim Kul yazdı: Boy aynasına

Türk futbolunu ve takımlarımızda oynayan futbolcuları dev aynasında görmeye aşık olanlar için bir Avrupa gecesi daha yüzümüze yediğimiz tokatla geçti. Rakiplerimizin minimum 3 kat fazla bütçeleriyle kurulmuş DEV takımlarımız ne yazık ki karşısında kağıt üzerinde rakip bile olamayacak takımlara karşı yine bekleneni vermekten çok uzaktı...

Bu satırlar yazılırken Fenerbahçe maçı henüz başlamamış olsa da orada da durumun çok farklı olacağını düşünmediğimi belirtmek zorundayım. Çünkü aynı Fenerbahçe’ye karşı net bir galibiyet alan AZ Hollanda Ligi’nde son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilmiş bir takım. Bu akşam da her ne kadar temsilcimiz Galatasaray galibiyete daha yakın taraf olsa da maç içinde rakibimizin bitiriciliğinin çok kötü olmasına şükrettiğimiz çok fazla an oldu.

REKLAM İlk yarıda adeta Rus ruletini andıran maçın ikinci yarısında Aslanlar daha kontrollü bir şekilde hücum edip oyunun kontrolünü elde tutmayı başardı. Rakip kalede önemli sayılabilecek pozisyonlar yaşansa da son bölüm dışında maçı kazanacağımızı hissettiğimiz uzun dilimler yaşamadık. Ben hala Galatasaray’ın bu oyun düzeninin eskiye nazaran özellikle Avrupa’da daha güçlü bir oyun sunabileceğini düşünmüyorum. Muhtemelen Galatasaray’ın Tottenham karşısındaki şaşalı zaferiyle bana muhalefet edecek kişi çok olsa da ben 4-2-3-1 oynayan Galatasaray’ın 3-4-1-2 oynayan Galatasaray’ı yeneceğini düşünüyorum.

Yine de pozitif yanda kalalım ve ülke futbolumuzun üstünde bulunan Hollanda temsilcisine karşı alınan 1 puanın iyi sayılabilecek bir sonuç olduğunu belirtelim... Beşiktaş’a gelecek olursak gerçekten ikinci yarıdaki oyunla yenilgi üzücü bir sonuç olarak kayıtlara geçse de gitgide daha kötüye giden bir tablo olduğunu söylemek zor değil. Bu turnuvada olmaması gereken bir takıma kaybetmenin ekstra üzüntü verdiğini vurgulamak da gerekiyor.