Ahmet Tatlıses: Tarafsız bir vasi atansın

Uzun süredir babası İbrahim Tatlıses ile arası açık olan Ahmet Tatlıses, yaşanan gerginliklerin ardından babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini belirterek vesayet davası açmıştı. Son günlerde davanın İbrahim Tatlıses lehine sonuçlandığı yönündeki iddialar üzerine Ahmet Tatlıses’in avukatı konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Avukat, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, davanın henüz devam ettiğini belirterek; İbrahim Tatlıses'in mal varlığını kötü yönettiğini, savurgan olduğunu, alkol ve kumar bağımlılığı bulunduğunu, genel güvenliği tehlikeye soktuğunu ve bu nedenle vesayet altına alınması gerektiğini, ancak vasi olarak kendisinin değil, tarafsız bir kişinin atanmasını istediğini ifade etti.

Avukatın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; Müvekkil Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses arasında mevcut bulunan vesayet davasının, İbrahim Tatlıses lehine sonuçlandığına dair haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Dava süreci devam etmekte olup, bu süreçte İbrahim Tatlıses’in şahsına ve şirketlerine ait mal varlıklarına konulmuş tedbir kararları da yürürlüktedir. Yargılamanın bir sonraki duruşması 30 Ocak 2026 tarihindedir.