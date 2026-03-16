Ahmetcan Kaplan: Dünya Kupası'na katılacağımızı düşünüyorum

Bonservisi Hollanda ekibi Ajax’ta bulunan ve yine bir başka Eredivisie takımı NEC Nijmegen’de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, EURO 2024 sürecinden Dünya Kupası’na kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"EURO 2024'TE ÇOK HEYECANLIYDIM"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) milli takım kadrosunda bulunmanın kendisine özel duygular hissettirdiğine değinen Ahmetcan, "Türkiye’de doğmuş ve futbol oynayan herkesin bence hayali her zaman milli takımda forma giymektir. Ben de oranın bir parçası olduğum için çok mutluydum. İnanılmaz duygular hissettim çok mutlu ve çok heyecanlıydım" ifadelerini kullandı.

TURNUVANIN UNUTULMAZ ANI: MERT GÜNOK'UN KURTARIŞI

23 yaşındaki futbolcu, EURO 2024’te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen milli takımda kaleci Mert Günok'un son saniyelerdeki kurtarışını kendisi için turnuvanın unutulmaz anı olarak nitelendirdi.

"BİRLİK VE BERABERLİK ÜST DÜZEYDEYDİ"

EURO 2024 sürecinde kamp ve takım içindeki ortamın nasıl olduğunu da anlatan ay-yıldızlı futbolcu, "Atmosfer çok iyiydi. Birlik ve beraberlik üst düzeydeydi. İletişim hem futbolcular arasında hem de hoca ile futbolcular arasında çok sıcaktı. Hocanın oyuncular ile iletişimi çok güzel. Bize çok katkı sağlıyor. Alt yaş kategorilerindeki futbolculara da her zaman A takım için bir aday olduklarını hissettiriyor" şeklinde konuştu.

"DÜNYA KUPASI'NA KATILACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

A Milli Takım’ın mevcut kadrosu için yapılan ‘Altın Jenerasyon’ yorumlarına katıldığını dile getiren Ahmetcan, kırmızı-beyazlıların Dünya Kupası şansı hakkında ise, "Direkt katılacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok fazla kaliteli ayaklara sahip oyuncularımız var" dedi.

"BÖYLE DEVAM EDERSEM KADRODA YER ALACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Ahmetcan Kaplan, Dünya Kupası hayalinden de söz ederek, olası bir katılım durumunda kadroda yer alabilmek için çok çalıştığını belirtti. Ahmetcan, "Her futbolcunun boy göstermek isteyeceği bir yer. Belki 5-10 dakika forma giymek bile kariyerimize büyük dokunuşlar yapabilir. Öncelikle çok çalışıyorum. Her maç oynamaya, kendimi hazır hissetmeye gayret gösteriyorum Eğer böyle devam edersem de kadroda yer alacağımı düşünüyorum" diye konuştu.