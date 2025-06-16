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        Haberler Magazin Ahsen Eroğlu havuzda ilginç davranışlar sergiledi - Magazin haberleri

        Ahsen Eroğlu, havuzda ilginç davranışlar sergiledi

        Bodrum'da tatil yapan Ahsen Eroğlu, havuza girdiği anları yayımladı. Ancak oyuncu, havuzda sergilediği ilginç davranışlarla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 10:08 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:08
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        Havuzdan kaçış
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        Tatil sezonunu Bodrum'da açan, daha sonra Fethiye'ye geçen Ahsen Eroğlu, gün boyunca güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkardı.

        Oyuncu, tatiline ait fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.

        Ahsen Eroğlu, paylaşımlarından bikinili fotoğraflarına da yer verdi.

        Ayrıca havuza girdiği anların videosunu yayımlayan Ahsen Eroğlu, sergilediği ilginç hareketlerle dikkat çekti. Suyun kendisi için çok soğuk olmasından dolayı havuzdan adeta kaçarcasına çıktı.

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        #ahsen eroğlu
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