Ahsen Eroğlu, havuzda ilginç davranışlar sergiledi

Tatil sezonunu Bodrum'da açan, daha sonra Fethiye'ye geçen Ahsen Eroğlu, gün boyunca güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkardı.

Oyuncu, tatiline ait fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.

Ahsen Eroğlu, paylaşımlarından bikinili fotoğraflarına da yer verdi.

Ayrıca havuza girdiği anların videosunu yayımlayan Ahsen Eroğlu, sergilediği ilginç hareketlerle dikkat çekti. Suyun kendisi için çok soğuk olmasından dolayı havuzdan adeta kaçarcasına çıktı.