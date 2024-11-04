Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin: Anneme kavuşmak istiyorum

Uzun yılladır ABD’de yaşayan Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül’de Miami’deki evinde hayatını kaybetmişti. 69 yaşında KOAH nedeniyle vefat eden Ahu Tuğba, 28 Eylül'de İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Anjelik Calvin; "Anne, çok acı çekiyorum. Derin bir ızdırap. Keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Çok pişmanım seninle oturamadım, uyuyamadım. Kalbim ağrıyor. Allah'ım dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlı ise hakkımda o olsun. Anneme kavuşmak istiyorum Rabbim" dedi.