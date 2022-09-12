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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Çanakkale’de aidat cinayeti kamerada! Öldüren darbe!
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Aidat cinayeti kamerada! Öldüren darbe!

Çanakkale’de, 24 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda 'aidat' tartışması nedeniyle öldürülen apartman yönetici yardımcısı Ahmet Koç'un darp edildiği anlara ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntü kan dondurdu

Son dakika haberler: Çanakkale’de aidat cinayeti kamerada! Öldüren darbe!
İHA

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 24 Ağustos'ta meydana gelen olayda, bir apartmanda yönetici yardımcılığını yapan Ahmet Koç, aidat borcu bulunan T.B.'nin iş yerine gitti.

ÖNCE TARTIŞMA YAŞANDI

İHA'da yer alan habere göre işyerinde, Ahmet Koç, T.B., iş yeri çalışanı Oğuzhan Yacı (34) ve ziyarete gelen kardeşi Serhat Yacı (31) ile tartıştı.

OFİSİNE GİDİP DARP ETTİLER

Daha sonrasında Koç ofisine döndü ve bir süre sonra, T.B. ile iki kardeş Koç’un ofisine gitti. Ofisinde darp edilerek ağır yaralanan Ahmet Koç, Çanakkale Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BEYİN TRAVMASI VE KALP KRİZİ

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Ahmet Koç, beyin travmasına bağlı kalp krizinden hayatını kaybetti.

İKİ KARDEŞ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 kardeş tutuklanırken, T.B. ise serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Çıkan tartışmada öldürülen Ahmet Koç’un darp edildiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

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