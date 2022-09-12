Aidat cinayeti kamerada! Öldüren darbe!

İHA'da yer alan habere göre işyerinde, Ahmet Koç, T.B., iş yeri çalışanı Oğuzhan Yacı (34) ve ziyarete gelen kardeşi Serhat Yacı (31) ile tartıştı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 24 Ağustos'ta meydana gelen olayda, bir apartmanda yönetici yardımcılığını yapan Ahmet Koç, aidat borcu bulunan T.B.'nin iş yerine gitti.

OFİSİNE GİDİP DARP ETTİLER

Daha sonrasında Koç ofisine döndü ve bir süre sonra, T.B. ile iki kardeş Koç’un ofisine gitti. Ofisinde darp edilerek ağır yaralanan Ahmet Koç, Çanakkale Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.