AIK Stockholm - Brommapojkarna düellosu

İsveç Allsvenskan maçında AIK Stockholm ile Brommapojkarna, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. AIK Stockholm 30 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Brommapojkarna 10 puanda ve 14. sırada. AIK Stockholm son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Brommapojkarna, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 370 kodlu maçta; İddaa oynayanlar AIK Stockholm kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Brommapojkarna sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

AIK Stockholm son haftadaki Brommapojkarna müsabasında 4-2 kazandı.

Brommapojkarna, AIK Stockholm karşılaşmaında 4-2 yenildi.

AIK Stockholm, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 4 gol yedi.

Brommapojkarna ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brommapojkarna, 3 gol atarken 17 gol yedi.

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