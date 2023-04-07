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Aile 6. bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV’de yayınlanan Ay Yapım’ın dizisi ‘Aile’nin heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yeni bölümde Devin, Aslan ve Hülya arasında büyük bir gerginlik yaşanıyor.

Aile 6. bölüm fragmanı yayınlandı!
HABERTURK.COM

Salı akşamlarına damga vuran Aile’de bu hafta olaylar izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek. Aslan ve amcası İbo arasında savaş başlatacak gerilim dolu bir konuşmanın yaşandığı tanıtımda Devin’e gelin maaşı yatırtan Hülya yeni bir olayın fitilini ateşliyor. Ati ve Ceylan’ın yakınlaşması dikkat çekerken, gece kulübünde Yağmur’a ‘Hande’ diyerek yaklaşan kişi merak uyandırıyor. Devin’in Hülya’ya Soykan ailesi hakkında söylediği sert sözlere şahit olan Aslan’ın “Devin, benim ailemden özür dileyeceksin!” demesi ise yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

İşte Aile’nin 6. Bölüm 2. Tanıtımı;

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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