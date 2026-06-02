        Haberler Bilgi Magazin Aile Arasında filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında ne zaman, nerede çekildi?

        Türk sinemasının son yıllardaki en sevilen komedi filmlerinden biri olan Aile Arasında, bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Gülse Birsel'in kaleme aldığı film, güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikâyesiyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın yer aldığı yapım, aile ilişkileri üzerine kurulu komik olayları konu alıyor. 2017 yılında vizyona giren film, gişede büyük başarı elde etmişti.

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 18:35 Güncelleme:
        Aile Arasında filmi, bu akşam Show TV yayın akışında yer alırken, televizyon izleyicileri filmin hikâyesini ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Filmin senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlenmektedir. Kahkaha dolu sahneleriyle hafızalarda yer eden Aile Arasında'nın konusu ve oyuncuları yeniden merak konusu oldu. Peki, Aile Arasında filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

        AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Aile Arasında, Ozan Açıktan tarafından yönetilen ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi türündeki Türk filmi. Filmin başrolerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer almaktadır. Film, 1 Aralık 2017'de vizyona girdi.

        Fikret ve Solmaz'ın 21 yıllık ilişkileri aynı gün sona erer ve ikili birbiriyle tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü babası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.

        AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİMLER?

        Engin Günaydın - Fikret "Fiko"

        Demet Evgar - Solmaz

        Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt

        Devrim Yakut - Mükerrem Kurt

        Fatih Artman - Emirhan Kurt

        Şevket Çoruh - Necati "Neco" Balcılar

        Gülse Birsel - Mihriban

        Derya Karadaş - Leyla

        Su Kutlu - Zeynep Balcılar

        Ayta Sözeri - Behiye

        Devin Özgür Çınar - Gülümser Kurt

        Deniz Hamzaoğlu - Kahraman Kurt

        Rıza Akın - Muharrem Aladağ

        Arif Erkin - Dede

        Erdal Cindoruk - Ruhi

        Ünal Yeter - Okan

        AİLE ARASINDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Aile Arasında'nın çekimleri 26 Ağustos 2017'de başladı. İstanbul çekimleri, Üsküdar'da, Esentepe, Şişli'de ve Silivri'deki sette gerçekleştirildi. Çekimlerin bir bölümüne Adana'da devam edildi. Filmin çekimleri yedi haftada tamamlandı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
