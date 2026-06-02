Türk sinemasının son yıllardaki en sevilen komedi filmlerinden biri olan Aile Arasında, bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Gülse Birsel'in kaleme aldığı film, güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikâyesiyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın yer aldığı yapım, aile ilişkileri üzerine kurulu komik olayları konu alıyor. 2017 yılında vizyona giren film, gişede büyük başarı elde etmişti. Peki, Aile Arasında filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında ne zaman çekildi? İşte Aile Arasında filmi konusu ve oyuncuları...
AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Aile Arasında, Ozan Açıktan tarafından yönetilen ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi türündeki Türk filmi. Filmin başrolerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer almaktadır. Film, 1 Aralık 2017'de vizyona girdi.
Fikret ve Solmaz'ın 21 yıllık ilişkileri aynı gün sona erer ve ikili birbiriyle tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü babası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.
AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİMLER?
Engin Günaydın - Fikret "Fiko"
Demet Evgar - Solmaz
Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt
Devrim Yakut - Mükerrem Kurt
Fatih Artman - Emirhan Kurt
Şevket Çoruh - Necati "Neco" Balcılar
Gülse Birsel - Mihriban
Derya Karadaş - Leyla
Su Kutlu - Zeynep Balcılar
Ayta Sözeri - Behiye
Devin Özgür Çınar - Gülümser Kurt
Deniz Hamzaoğlu - Kahraman Kurt
Rıza Akın - Muharrem Aladağ
Arif Erkin - Dede
Erdal Cindoruk - Ruhi
Ünal Yeter - Okan
AİLE ARASINDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Aile Arasında'nın çekimleri 26 Ağustos 2017'de başladı. İstanbul çekimleri, Üsküdar'da, Esentepe, Şişli'de ve Silivri'deki sette gerçekleştirildi. Çekimlerin bir bölümüne Adana'da devam edildi. Filmin çekimleri yedi haftada tamamlandı