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Aile boyu BES'lenen Recep İvedik

BloombergHT'de yayımlanan Varlık Yönetimi Programı'na katılan daha çok Recep İvedik rolüyle tanınan sanatçı Şahan Gökbakar, birikimlerini aile boyu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde değerlendirdiğini ifade etti. Gökbakar, 2008 yılında kardeşi ile başladığı BES planını şu anda eşi ve 2 çocuğu için de devreye aldıklarını ifade ederek, BES'te 18 yaş altı düzenlemesiye ilgili olarak da, halen farklı bir yöntemle BES katkı payından yararlanan çocukları için "18 yaş altı çocuklar için giriş sağlanacaksa bu çok güzel olur. Ben iki çocuğum için de yeni düzenlemeden yararlanacağım" dedi.

Aile boyu BES'lenen Recep İvedik

BloombergHT'de yayımlanan Varlık Yönetimi programına katılan sinema sanatçısı Şahan Gökbakar, 2008 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi'yle (BES) tasarruf ve birikim yapmaya başladığını dile getirerek "O zaman sadece kendim ve kardeşimle BES'e başlamıştık. Sonra eşim ve ardından da çocuklarıma eşim üzerinden BES planları yaptık. Her ay belirli bir tutar yatırım yapıyoruz. Fonları içeriği ile pek kendim ilgilenmiyorum. BES danışmanlarım beni yönlendiriyor. İmkanım olduğu süre de devam edeceğim" dedi. Tasarruflarını hep sepet olarak değerlendirdiğini dile getiren daha çok Recep İvedik rolüyle tanınan Gökbakar, yatırımlarının bir kısmını gayrimenkule, bir kısmını altın ve dövizde değerlendirdiğini ve uzun vadeli olarak da BES yatırımlarını hayata geçirdiğini kaydetti. "Bu tasarrufları zevklerimi ve hobilerimi etkilemesine izin vermeden yaptım. Bunu yapanlar hayatı da ıskalıyor" diyen Gökbakar, BES'te 18 yaş altı düzenlemesiyle ilgili olarak da, halen farklı bir yöntemle BES katkı payından yararlanan çocukları için "18 yaş altı çocuklar için giriş sağlanacaksa bu çok güzel olur. Ben iki çocuğum için de yeni düzenlemeden yararlanacağım" dedi.

'ELİM HARCAMAYA GİTMİYOR'

Şahan Gökbakar, pandemi döneminin kalabalıklara iş yapan sinema sektörünü olumsuz etkilendiğini ifade ederek, "Tabii ki bizi çok kötü etkiledi. Mevcut pandemi koşullarında sete çıkmayı gözüm yemedi. Mümkün mertebe evde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Hayırlısı ile pandemi dönemi bittiğinde yeni projeler, kaybettiğimiz zamanı telafi ederek devam edecek inşallah" diye konuştu. Sanatçıların gelir ve giderinin dengeli olmadığını genellikle proje bazlı kazanç elde ettiğini ifade eden sinema sanatçısı Gökbakar, bu dengesiz gelir gider dengesinin kişileri bireysel olarak ayaklarını yorganına göre uzatmaya zorunlu kıldığını söyledi. Kendi hayatında tasarruf ve harcamanın evlilik öncesi ve sonrası olarak ayırabileceğini kaydeden Gökbakar, evlilik öncesi gençliğin de verdiği enerji ile çok harcama yaptığını ancak evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra ise bu durumun değiştiğini dile getirerek, "Artık kazandığın parayı bile kendin için değil çocukların için harcama güdüsü geliyor. Elin gitmiyor harcamaya. "

Gençlere yaşamın yaşlılık evresi olduğunu da hatırlatmak gerektiğini anlatan Gökbakar şunları söyledi: "Bize hep akarken doldur, her zaman akmayacak derlerdi. Hep böyle düşünsünler. Ben kazandığım paralardan hep bir kenara koymaya çalışıyorum, insanların sağlık, sektörel sorunları olabilir. Belki ileride oyunculuk yapmak istemezseniz. Bu nedenle hep tasarruf yapmaya çalışıyorum."

RİSKLERİ DAĞITIP UZUN VADELİ BAKMALIYIZ

Programa katılan Finansal Okuryazarlık Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sağman da "Gökbakar'ın yaptığı yatırım doğru bir yatırım. Hem genel yatırım dağılımı hem de BES açısından doğru bir dağılım sağlanmış. Farklı dönemlerden geçiyoruz, enstrümanların çoğu ciddi volatilite yaşıyor. Onun için en mantıklısı bu riskleri dağıtıp, uzun vadeli bakmak. Uzun vadeli bakarsak bir enstrüman bir yerden bir yere gidecekse volatiliteden etkilenmeden bu getiriyi elde edebiliyorsunuz" dedi.

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