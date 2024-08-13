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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Ödemeleri Ağustos ayı yattı mı, Eylül ayı ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemeleri ne kadar, çocuk desteği kaç TL?

        Aile Destek Ödemeleri Eylül ayı ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemeleri ne kadar?

        Yıl sonuna kadar uzatıldığı açıklanan Aile Destek Programı kapsamında ödemeler sürüyor. Ağustos ayında 2.2 milyon aileye toplamda 3.8 milyar TL destek ödemesi yapıldı. Peki, Aile Destek Ödemeleri Ağustos ayı yattı mı, Eylül ayı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 11:32 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:32
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        2022 yılında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Destek Programı ödemelerinden her ay milyonlarca kişi yararlanıyor. 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen ödemelerde ayrıca çocuklar için ek destek de sunuluyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri Ağustos ayı yattı mı, Eylül ödemesi ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!

        12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak ödemeler 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı. Aralık ayına kadar destekten yararlanan aileler ödeme almaya devam edecek.

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        2024 AĞUSTOS AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Aile Destek Ödemeleri, 9 Ağustos'ta hesaplara yatırıldı. Ağustos ayında ailelere 3,8 milyar TL ödeme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hanelere her ay düzenli destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda Aile Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 3,2 milyon hanemize 2,9 milyar lira, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 2,2 milyon hanemize 5,4 milyon çocuk için yaklaşık 900 milyon lira olmak üzere toplamda yaklaşık 3,8 milyar lira ödeme yapacağız."

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

        Aile Destek Ödemelerinin, 15 Eylül'e kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor. Kesin bir tarih açıklanması halinde haberimize ekleyeceğiz.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
        450 TL ve altı 1.250 TL
        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

        Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
        1-2 çocuklu hanelere 350 TL
        3 çocuklu hanelere 450 TL
        4 çocuklu hanelere 550 TL
        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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